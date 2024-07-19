İnternet Arızası Nedeniyle Araç Muayene İstasyonlarındaki Hizmet Durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İnternet Arızası Nedeniyle Araç Muayene İstasyonlarındaki Hizmet Durdu

Dünya genelinde yaşanan işletim sistemleri arızası nedeniyle birçok alanda hizmet durdu. Bu durumdan etkilenen araç muayene istasyonlarına gelen vatandaşlar, muayenelerini son güne bıraktıkları için mağduriyet yaşadı. Sorunun devam ettiği belirtilirken, vatandaşlar ceza yemekten çekinerek geri dönmek zorunda kaldı.

19.07.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelindeki işletim sistemleri arızasından dolayı birçok alanda hizmet durmuştu. Hizmet duran yerler arasında araç muayene istasyonları da yer alırken muayenesi son güne kalan vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Global çapta sabah saatlerinden itibaren yaşanan internet sorunu nedeniyle bankalar, havalimanları, muayene istasyonlarında sisteme ulaşım kapanmıştı. Yaşanan sorundan dolayı araç muayenesi için Büyükçekmece ve Esenyurt'ta bulunan istasyona gelen vatandaşlar da araçlarını muayeneye sokamadı. İşlemi son güne kalan vatandaşlar ise ceza yemekten çekinirken, kapıdan geri döndü. Sorunun henüz devam ettiği öğrenildi.

Muayene istasyonuna gelen bir vatandaş, "Geri döneceğim şimdi işlemlere devam" dedi.

Ali Akbaba isimli bir diğer vatandaş ise, sabah 8'den beri beklediklerini ifade ederek, " Geldiğimizden beri bekliyoruz. Bekliyoruz muayene ettiremedik sistem açılırsa alacaklar diyorlar ama henüz açılmadı" diye konuştu.

"Ceza yersem bunu kim karşılayacak"

Aracının muayenesinin son günü olduğunu söyleyen başka bir vatandaş ise "Aracın bugün muayenesi bitti. Bugün muayene yaptırmadan buradan çıkacağım. Ceza yersem bunu kim karşılayacak. Son gün ne yapacağız bilmiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dünya, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnternet Arızası Nedeniyle Araç Muayene İstasyonlarındaki Hizmet Durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 14:24:19. #1.12#
SON DAKİKA: İnternet Arızası Nedeniyle Araç Muayene İstasyonlarındaki Hizmet Durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement