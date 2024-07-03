İnternetten Lavanta Bahçelerini Gören Çevre Mühendisi ve Kuzeni Lavanta Üreticisi Oldu - Son Dakika
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Yerel

İnternetten Lavanta Bahçelerini Gören Çevre Mühendisi ve Kuzeni Lavanta Üreticisi Oldu

İnternetten Lavanta Bahçelerini Gören Çevre Mühendisi ve Kuzeni Lavanta Üreticisi Oldu

Elazığ'da yaşayan çevre mühendisi Ahmet Yıldırım ve jeoloji mühendisi kuzeni, internetten lavanta bahçelerini görerek lavanta üretimine başladı. Kendi imkanlarıyla lavanta tarlası kuran ikili, hasat zamanında çiçeklerin yağını çıkartarak satışını yapıyor. Gençler için aromatik bitki ekimi ve üretimi için teşvik verilmesini isteyen Yıldırım, hiçbir destek almadan bu işe girdiklerini belirtti.

03.07.2024 09:20
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İnternetten lavanta bahçelerini gören çevre mühendisi Ahmet Yıldırım kuzeniyle birlikte lavanta üreticisi oldu.

Elazığ merkeze bağlı Cevizdere köyünde yaşayan çevre mühendisi Ahmet Yıldırım (31), jeoloji mühendisi kuzeniyle birlikte aromatik bitki üretmek istedi. Bunun üzerine araştırma yapan Yıldırım ve kuzeni, internetten lavanta bahçelerini gördü. Bunun üzerine Yıldırım ve kuzeni, bir heves ile köydeki 7,5 dönüm alana 3 yıl önce lavanta ekti. Hasat zamanın 250 kilo çiçek verimi olurken kuzenler, bunların yağını çıkartarak satışını yapıyor. Hiçbir destek almadan kendi imkanları ile lavanta tarlası kuran ikili, çalışmalarına devam ediyor.

Hem heves hem de hobi olarak başladıklarını belirten Ahmet Yıldırım, "Kuzenim ile beraber bu işi düşündük. Araştırmasını yaptıktan sonra bu işe girelim dedik. Ben çevre mühendisiyim, kuzenim ise jeoloji mühendisi. Biz burayı 2021 yılında ektik. Toplamda 7.5 dönüm üzerinde bir lavanta ekimimiz mevcut. Normalde bu dönüme ilk ekim aşamasında 2 bin kök fidan gidiyor. Ondan sonra 3 yıl boyunca susuz olarak yetişiyor ve bu yıldan sonra verimi düşüyor. Toplam dönüme 250 kilogram bir çiçek verimi oluyor. Biz de Temmuz ayının başı veya ortasında hasat yapıyoruz. Ardından lavantaların yağını çıkartıyoruz. Sonrasında bunu tütsü, sabun veya mum olarak satışını planlıyoruz" dedi.

Şu anda dönümüne yaklaşık 250 kilogram çiçek verimi olduğunu aktaran Yıldırım, "Yağ olarak isteyen var, sabun veya tütsü olarak isteyen de var. Ona göre fiyatlarında değişkenlik gösteriyor. Litresinde 3 bin lira gibi bir getirisi oluyor. Herhangi bir destek almadık, kendimiz ektik. Gençler için aromatik bitki ekimi ve üretimi için teşvik verilmesin isterim. Bu lavanta üretimini internetten gördük. Biz de üretmek istedik. Burada arkadaşımızdan da destek alarak ektik" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ahmet Yıldırım, Elazığ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnternetten Lavanta Bahçelerini Gören Çevre Mühendisi ve Kuzeni Lavanta Üreticisi Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternetten Lavanta Bahçelerini Gören Çevre Mühendisi ve Kuzeni Lavanta Üreticisi Oldu - Son Dakika
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