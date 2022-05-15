İNÜ Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu 20. yılını kutluyor - Son Dakika
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İNÜ Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu 20. yılını kutluyor

15.05.2022 10:11
İNÜ Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu 20. yılını kutluyor

Malatya İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu (İÜDAKS) kuruluşunun 20'nci yılını kutluyor.

Malatya İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu (İÜDAKS) kuruluşunun 20'nci yılını kutluyor.

İÜDAKS Başkanı Abdulvahap Apaydın, 5 yıldır İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu'nda aktif olarak görev aldığını belirterek, İÜDAKS'ın İnönü Üniversitesi'nin en eski topluluklarından biri olduğunu vurguladı.

Apaydın, "2001-2002 döneminde Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu olarak kuruldu. Bu yıl topluluğumuzun 20'nci yılı, bu yıla özel faaliyetlerimiz olacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yüksek dağlara tırmanışlar planlanıyor. Bugüne kadar yaptığımız kaya tırmanışları, buzul tırmanışları gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaptığımız büyük tırmanışlar, milli takıma çıkardığımız büyük sporcularla beraber topluluğumuz her bölgede aktif olarak rol alıyor" dedi. - MALATYA

İNÜ Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu 20. yılını kutluyor
İNÜ Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu 20. yılını kutluyor
İNÜ Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu 20. yılını kutluyor

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İnönü Üniversitesi, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İNÜ Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu 20. yılını kutluyor - Son Dakika


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