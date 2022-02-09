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İpek ve keçenin buluşması - Son Dakika

İpek ve keçenin buluşması

09.02.2022 11:05
İpek ve keçenin buluşması

Nilüfer Belediyesi'nin Misi'de hizmete açtığı İpek Evi, bu kez ipeğin keçeyle buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Nilüfer Belediyesi'nin Misi'de hizmete açtığı İpek Evi, bu kez ipeğin keçeyle buluşmasına ev sahipliği yaptı. Şal yapımı atölyesine katılanlar, farklı bir tecrübe yaşadı.

Nilüfer Belediyesi'nin, geleneksel ipek böcekçiliği zanaatının turizme kazandırılması maksadıyla Misi Köyü Kadınları Yardım ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle hizmete açtığı İpek Evi ilgi görüyor. İpek Evi'nde bu defa ipek ve keçenin kullanıldığı şal atölyesi açıldı. Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi (NİLSEM) tarafından düzenlenen atölyeye, ipek ve keçe ile çalışma yapanlar ilgi gösterdi. Eğitmen Zuhal Varol Yazıcı, atölyede önce ipek ve keçenin tarihsel hikayesini anlattı. Daha sonra uygulamalı çalışma yapan Zuhal Varol Yazıcı, ipek ve keçeden şal yaptı. Çalışmayı dikkatle takip eden katılımcılar farklı bir tecrübe yaşadı.

NİLSEM'in ücretsiz olarak düzenlediği 'İpek ve Keçenin Buluşması' başlıklı eğitimlerde, önümüzdeki günlerde çanta yapımı atölyesi ve ipek üzerine tuzlu batik atölyesi düzenlenecek. 15 Martta düzenlenecek çanta atölyesine ve 29 Mart'ta düzenlenecek ipek üzerine tuzlu batik atölyesine katılmak isteyenler nilufersanatatolye@nilufer.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek. - BURSA

İpek ve keçenin buluşması
İpek ve keçenin buluşması
İpek ve keçenin buluşması

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nilüfer belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpek ve keçenin buluşması - Son Dakika


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