İpekyolu'nda Grup Tillo ile Ramazan coşkusu - Son Dakika

İpekyolu'nda Grup Tillo ile Ramazan coşkusu

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri, Grup Tillo'nun seslendirdiği birbirinden güzel ilahi ve ezgilerle devam etti.

Programda bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Birlik ve beraberlik duygularımızın yoğunlaştığı şu günlerde, hemşehrilerimizle birlikte Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak; bir feyiz, rahmet, mağfiret, bolluk ve bereket mevsimi olan mübarek günleri İpekyolu'nda da en iyi şekilde değerlendirmek için belediye olarak programlar düzenlemeye devam ediyoruz. Bu vesileyle davetimizi kırmayarak ilimize gelen Grup Tillo sanatçılarımıza ve siz değerli hemşehrilerimize bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" dedi.

İpekyolu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Ramazan ayı gecelerini coşkuya dönüştüren 'İpekyolu'nda Ramazan Akşamları' etkinlikleri çerçevesinde kent meydanında Grup Tillo tarafından söylenen ilahilere vatandaşlarda eşlik etti.

"İlahi ve ezgiler üç dilde seslendirildi"

Kardeşlik duygularının pekiştiği ve Ramazan bereketinin paylaşıldığı bir akşam geçiren Vanlılar, Grup Tillo solistlerinin performansına sık sık alkışlarla eşlik etti. Türkçe, Arapça, Kürtçe olmak üzere üç dilde söylemiş oldukları birbirinden güzel ilahi ve ezgileriyle sahne alan Grup Tillo, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Uzun zamandır böylesine coşkulu bir topluluk karşısında sahne almadıklarını ifade eden Grup Tillo solistleri ise manevi iklimin yoğun olarak yaşandığı bu mübarek ay dolayısıyla Van'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçen başta İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiler.