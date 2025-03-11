Edirne'nin İpsala ilçesinde ihtiyaç sahibi bin aileye Ramazan kolisi ve 5'er kilo olmak üzere toplam 5 ton İpsala pirinci dağıtımı yapacak.
İpsala Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Koliler ve pirinçler, İpsala Kaymakamlığımız ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle temin edilmiştir" denildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yardım kolisi ve pirinç dağıtımının, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere bugün itibariyle başladığı bildirildi. - EDİRNE
Son Dakika › Yerel › İpsala'da 1000 Aileye Ramazan Yardımı - Son Dakika
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