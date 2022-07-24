İptal edildiği iddia edilen Gülşen konseri hakkında Şile Kaymakamlığından açıklama

Şile'de şarkıcı Gülşen'in vereceği konserin Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği iddiası basında yer aldı. Şile Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Konser düzenlemek isteyen işletmenin 'işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik' çerçevesinde ana faaliyet konusunun 'büfe işletmeciliği' olduğu, 'canlı müzik izin belgesi' bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şile'de şarkıcı Gülşen'in konserinin Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği iddiası basında yer aldı. Şile Kaymakamlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Şile Kaymakamlığı tarafından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şile'de düzenlenecek konser Kaymakamlık tarafından iptal edildi' şeklindeki asılsız haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. İlçemiz Meşrutiyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletme sahibi tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde canlı müzik konseri düzenlemek için 22 Temmuz 2022 tarihinde Kaymakamlığımıza verilen dilekçeyle izin talebinde bulunulmuştur. Aynı gün yapılan incelemede, konser düzenlemek isteyen işletmenin 'işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik' çerçevesinde ana faaliyet konusunun 'büfe işletmeciliği' olduğu, 'canlı müzik izin belgesi' bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibine, eksikliği bulunan hukuki belgelerin tamamlanması halinde gerekli izinlerin verileceği bildirilmiştir. Daha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir" denildi. - İSTANBUL