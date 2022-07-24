İptal edildiği iddia edilen Gülşen konseri hakkında Şile Kaymakamlığından açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

İptal edildiği iddia edilen Gülşen konseri hakkında Şile Kaymakamlığından açıklama

24.07.2022 16:02
İptal edildiği iddia edilen Gülşen konseri hakkında Şile Kaymakamlığından açıklama

Şile'de şarkıcı Gülşen'in vereceği konserin Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği iddiası basında yer aldı.

Şile'de şarkıcı Gülşen'in vereceği konserin Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği iddiası basında yer aldı. Şile Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Konser düzenlemek isteyen işletmenin 'işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik' çerçevesinde ana faaliyet konusunun 'büfe işletmeciliği' olduğu, 'canlı müzik izin belgesi' bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şile'de şarkıcı Gülşen'in konserinin Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği iddiası basında yer aldı. Şile Kaymakamlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Şile Kaymakamlığı tarafından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şile'de düzenlenecek konser Kaymakamlık tarafından iptal edildi' şeklindeki asılsız haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. İlçemiz Meşrutiyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletme sahibi tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde canlı müzik konseri düzenlemek için 22 Temmuz 2022 tarihinde Kaymakamlığımıza verilen dilekçeyle izin talebinde bulunulmuştur. Aynı gün yapılan incelemede, konser düzenlemek isteyen işletmenin 'işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik' çerçevesinde ana faaliyet konusunun 'büfe işletmeciliği' olduğu, 'canlı müzik izin belgesi' bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibine, eksikliği bulunan hukuki belgelerin tamamlanması halinde gerekli izinlerin verileceği bildirilmiştir. Daha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Gülşen'in 'Yurt Dışına Çıkış Yasağı', 250 Bin TL Güvence Miktarı Koşuluyla Kaldırıldı Gülşen'in 'Yurt Dışına Çıkış Yasağı', 250 Bin TL Güvence Miktarı Koşuluyla Kaldırıldı

Gülşen, Şile, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İptal edildiği iddia edilen Gülşen konseri hakkında Şile Kaymakamlığından açıklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:05 Süper Lig ekibi Hatayaspor, gençliğinde Ankaragücü forması giyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçlarına atanmasına tepki gösterdi
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan banttan inen ilk TOGG'un sahibi olacak! İkinci araç için ise o bakan ısrar ediyor
15:42 Neslihan Atagül'ün paylaşımına eşi Eşi Kadir Doğulu'dan yanıt: Ne olacak böyle, bu nedir? Ayıp
15:37 Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır, TOGG'un fiyatına dair konuştu: Erişilebilir bir fiyatta olacak
15:33 Akşener'i ağırlayan BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken karşılama: Sayın başbakanım hoş geldiniz
15:32 Kuyudan su çekerken keşfedilen 15 yaşındaki Beritan Akyol, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan madalyayla döndü
15:08 Yıllar sonra Anıtkabir ziyaretinde yan yana geldiler! Akşener ve Bahçeli, tokalaşıp sohbet etti
14:54 Karısı ve çocuğunun yanında sırtından bıçaklanan yıldız futbolcu Pablo Mari uzun süre sahalardan uzak kalacak
14:12 Ünlülerden peş peşe Cumhuriyet Bayramı paylaşımları! Ebru Yaşar, Anıtkabir'i ziyaret etti
13:27 Van'da güneş tutulmasını çıplak gözle izleyen 10 kişi görme kaybı yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2022 16:29:35. #1.11#
SON DAKİKA: İptal edildiği iddia edilen Gülşen konseri hakkında Şile Kaymakamlığından açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement