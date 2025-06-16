İran Nükleer Tesislerinde Hasar Yok - Son Dakika
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Yerel

İran Nükleer Tesislerinde Hasar Yok

16.06.2025 14:27
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Grossi, İran'ın nükleer tesislerinde ilave hasar olmadığını ve radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran'ın Natanz ve Fordo nükleer tesislerinde ilave hasar meydana gelmediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in nükleer denetim organı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, kurumun Avusturya'nın başkenti Viyana'daki genel merkezinde yapılan toplantıda İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesislerindeki son duruma ilişkin bir güncelleme sundu. Grossi, "Cuma günü gerçekleştirilen saldırıdan bu yana Natanz yakıt zenginleştirme tesisinde ilave bir hasar meydana gelmedi" dedi. İsrail'in Cuma günkü saldırısında tesisin yer üstündeki kısmı ile elektrik altyapısının imha edildiğini vurgulayan Grossi, "Pilot yakıt zenginleştirme tesisinin bir bölümü ve ana yakıt zenginleştirme tesisini barındıran yer altındaki santrifüj odasına yönelik fiziksel bir saldırıya dair herhangi bir belirti bulunmamaktadır. Ancak, santrifüj odasına giden elektrik kesintisi, orada bulunan santrifüjlere zarar vermiş olabilir" dedi.

Grossi, "Natanz tesisi dışındaki radyoaktivite seviyesinde değişiklik olmadı ve ölçümlere göre normal düzeyde. Bu da söz konusu olayın halk veya çevre üzerinde herhangi bir radyolojik etkisinin olmadığını gösteriyor" dedi. Diğer yandan Natanz tesisinin içinde hem radyolojik hem de kimyasal kirliliğin mevcut olduğunu kaydeden Grossi, tesisin içindeki kirliliğin uygun önlemlerle etkili bir şekilde kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Fordo yakıt zenginleştirme tesisi ve inşaatı süren Hondab ağır su reaktöründe herhangi bir hasar tespit edilmediğini vurgulayan Grossi, Buşehr Nükleer Santrali ve Tahran Araştırma Reaktörü'nün ise son saldırılarda hedef alınmadığını veya saldırılardan etkilenmediğini söyledi.

İsfahan'daki nükleer tesiste Cuma günü gerçekleşen saldırıda 4 binanın hasar gördüğünü ifade eden Grossi, burada da tesis dışındaki radyoaktivite seviyelerinde değişiklik göstermediğini belirtti.

"Son 3 yıl içinde ikinci defa, iki UAEA üyesi devlet arasında bir çatışmaya şahit oluyoruz"

Tüm taraflara azami itidal çağrısı yapan Grossi, "Son 3 yıl içinde ikinci defa, iki UAEA üyesi devlet arasında bir çatışmaya şahit oluyoruz. Bu çatışmada nükleer tesisler hedef alınıyor ve nükleer güvenlik tehlikeye atılıyor. UAEA, tıpkı Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada olduğu gibi bu süreçte de olanlara seyirci kalmayacaktır. Yasal yetki alanımız çerçevesinde öngörülemeyecek radyolojik sonuçlara yol açabilecek bir nükleer kazayı önlemeye yardımcı olmak için harekete geçebiliriz ve geçeceğiz" dedi.

İsrail ordusu, Natanz'ın her yer üstü hem de yer altı tesislerinin imha edildiğini iddia etmişti

Daha İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Natanz'daki nükleer tesisin hem yer üstündeki hem de kilit önemdeki santrifüj odası dahil yer altındaki kısmının imha edildiği ileri sürülmüştü. - VİYANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran Nükleer Tesislerinde Hasar Yok - Son Dakika

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