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İş adamı Kemal Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İş adamı Kemal Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

13.02.2022 00:57
İş adamı Kemal Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir iş dünyasının ve süt sektörünün önemli isimlerinden olan Kemal Ayhan son yolculuğuna Zağnos Paşa camisinde uğurlandı.

Balıkesir iş dünyasının ve süt sektörünün önemli isimlerinden olan Kemal Ayhan son yolculuğuna Zağnos Paşa camisinde uğurlandı.

Ayhan, öğle namazını müteakip Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bigadiç'te başladığı süt işletmeciliğini geliştirerek Balıkesir'de devam ettiren ve yem, peynir, besicilik, akaryakıt işletmeciliği sektörüne de giren Kemal Ayhan, yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kaysüt çalışanları, iş adamları, ilesi ve yakınları katıldı. - BALIKESİR

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Kemal Ayhan, Balıkesir, Akaryakıt, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İş adamı Kemal Ayhan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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