İş Yerine Giren Yılan Yakalandı

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İş yerine giren yılanı itfaiye yakaladı

HATAY - Hatay'da iş yerine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Antakya İlçesi Yeni Sanayi Sitesi 1. İnişte bulunan bir yıkama dükkanına giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Yılan, itfaiye personelinin özel eldiven kullanmasıyla yakalandı.