İşaret Diliyle İstiklal Marşı Performansı - Son Dakika
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Yerel

İşaret Diliyle İstiklal Marşı Performansı

İşaret Diliyle İstiklal Marşı Performansı

Ayvalık'ta bir okul, İstiklal Marşı'nın 104. yılı için işaret diliyle performans sergiledi.

12.03.2025 16:51
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. Yıldönümünde özel bir okulun öğrencilerinin işaret diliyle canlandırdıkları İstiklal Marşı ilgi gördü.

Ayvalık'ta İstiklal Marşı; Bahçeşehir Ortaokulu'nun 10 öğrencisi tarafından işaret diliyle seslendirildi.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ayrı ayrı seslendiren erkek öğrencilere, işaret diliyle eşlik eden kız öğrencilerin gösterdikleri performans ayakta alkışlandı.

Okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Okul Müdürü Vesile Bağder, hem İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne hem de engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Engellilere toplumun bakışı biraz farklı olduğu için, onları ötekileştirmek yerine kazanmak amacıyla bu organizasyonu hazırlamaktan duydukları gururu dile getiren Bağder, "Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimizin hazırladıkları bu projede; zaman zaman zorlandıkları ve çok keyif aldıkları zamanlar oldu. Böylesi anlamlı bir günde hem İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. Yıldönümünü kutlamak, hem Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anmak, hem de işitme toplumda işitme engellilerimiz için farkındalık oluşturmaya çalıştık. Böylesi güzel bir etkinliği hayata geçirdikleri için öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerimize şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Bahçeşehir, Ayvalık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İşaret Diliyle İstiklal Marşı Performansı - Son Dakika

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