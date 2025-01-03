İsfahani Mescidi 45 Yıl Sonra Açıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Ulus semtinde 45 yıldır kapalı olan ve onarılarak ibadete hazır hale getirilen İsfahani Mescidi'nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde 45 yıldır kapalı olan İsfahani Mescidi'nin açılış törenine katıldı. Cuma namazının kılınmasının ardından hutbe veren Erbaş, daha sonra açılış kurdelesini kesti. Törende konuşan Erbaş, "İsfahani Mescidimizin açılışında bir aradayız. Allah mescidimizin cemaatini eksik eylemesin inşallah. Yaklaşık yarım asır sonra, belki yarım asırdan da fazla ilk defa tamir edilmiş ve ibadete açılmış durumdadır" dedi.

Program, Erbaş'ın okuduğu dua ile sona erdi. - ANKARA