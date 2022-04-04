İşhanının yıkımı devam ediyor - Son Dakika

Zonguldak'ta depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan merkez çarşısının yıkımına devam ediyor.

Kent merkezinde girişinde balık hali, üst katlarında çeşitli sektörlerden esnafların yer aldığı Merkez Çarşısı'nın depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Esnafların tahliyelerinin ardından bina kullanıma kapatıldı. Tamamen tahliye edilen binanın yıkımı için çalışmalar başladı. Çevre güvenliği alınan binanın etrafı kapatılarak yıkımı devam eden merkez çarşısının ön cephesi yıkıldı. İki ekip tarafından yıkımı devam merkez çarşısının yıkımının kısa sürede tamamlanması bekleniyor - ZONGULDAK