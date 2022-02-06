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İşitme engelli ailelerin çocukları Macera Park'ta - Son Dakika

İşitme engelli ailelerin çocukları Macera Park'ta

06.02.2022 10:51
İşitme engelli ailelerin çocukları Macera Park'ta

İşitme engelli ebeveynlerin konuşabilen veya konuşamayan çocuklarına eğitim desteği veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ara tatilin sonunda çocukları Macera Park'ta ağırladı.

İşitme engelli ebeveynlerin konuşabilen veya konuşamayan çocuklarına eğitim desteği veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ara tatilin sonunda çocukları Macera Park'ta ağırladı. 25 çocuk birbirinden farklı ve eğlenceli parkurları aşarak keyifli bir gün geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli ebeveynlerin konuşabilen çocukları CODA'ları ve konuşamayan çocukları DODA'ları ara tatilin sonunda Karşıyaka'daki Macera Park'ta ağırladı. 25 çocuk ilk kez geldikleri parkta heyecan dolu bir gün yaşadı.

Bora Atak çok eğlendiğini söyleyerek, "Bazı parkurlarda zorlandım ancak çok keyifli bir deneyimdi" dedi. Eray Akbalık ise "Macera Park'a ilk defa geldim. Tırmanma parkuru favorimdi. Çok eğlenceli bir gün geçirdim" şeklinde konuştu. Tanem Erşan da arkadaşlarıyla birlikte Macera Park'ta çok keyifli dakikalar geçirdiğini ifade ederek, "Burada olduğum için çok mutluyum hem arkadaşlarımı da çok özlemiştim. Çok güzel vakit geçirdik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen CODA ve DODA eğitim projesinin hedeflerini anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi İşaret Dili Çevirmeni Özlem Polat, "Çocuklarımızın sadece akademik değil sosyal, duygusal, fiziksel anlamda gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Ailelerimizi ve çocuklarımızı mutlu görmek bizleri de çok mutlu ediyor" diye konuştu. - İZMİR

İşitme engelli ailelerin çocukları Macera Park'ta
İşitme engelli ailelerin çocukları Macera Park'ta
İşitme engelli ailelerin çocukları Macera Park'ta

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Engelli, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İşitme engelli ailelerin çocukları Macera Park'ta - Son Dakika


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