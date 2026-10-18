İşitme engelli Sahra Nur Akyıl, hentbol dereceleri ve fotoğraf ödülüyle örnek oluyor - Son Dakika
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İşitme engelli Sahra Nur Akyıl, hentbol dereceleri ve fotoğraf ödülüyle örnek oluyor

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İşitme engelli Sahra Nur Akyıl, hentbol dereceleri ve fotoğraf ödülüyle örnek oluyor
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İzmir'de farkındalık merkezinde çalışan işitme engelli Sahra Nur Akyıl, hentbol dereceleri ve fotoğraf ödülüyle dikkat çekiyor. Akyıl, iletişim engelini dedesinin desteğiyle aştığını ve 2015'te Portekiz'de fotoğraf ödülü aldığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Limontepe Farkındalık Merkezi'nde çalışan işitme engelli personel Sahra Nur Akyıl, sadece çalışma hayatındaki başarısıyla değil, hentboldaki dereceleri ve fotoğraf alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Akyıl, "Kendi emeğimle üretmek ve toplumun bir parçası olmak bana güç veriyor" dedi.

2 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle işitme engelli olan 30 yaşındaki Sahra Nur Akyıl, karşılaştığı engelleri bir bir aşarak örnek oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Limontepe Farkındalık Merkezi'nde çalışan Akyıl, merkeze gelen katılımcılara işitme engeline ilişkin farkındalık çalışmaları düzenliyor. İşindeki başarısını sosyal hayatında da sürdüren Akyıl, 2015 yılında Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Projesi kapsamında gittikleri Portekiz'de düzenlenen yarışmada fotoğraf dalında ödül aldı. 2017 yılından bu yana hentbol branşında da çeşitli dereceler elde etti. Yaşamı boyunca karşılaştığı engelleri aşmak için mücadele verdiğini ifade eden Akyıl, üretmeye ve toplumun bir parçası olmaya devam edeceğini söyledi.

"İletişim engeli kalkınca yaşantım değişti"

Çocukluğundan bu yana iletişim problemleri yaşadığını, bu engeli de dedesinin desteği ile aştığını belirten Akyıl, "Dedemle birlikte sosyal hayata katılmam, hayatı öğrenmem için bana katkı sağladı. Kendimi dedem sayesinde geliştirdim. Ankara'da bir lisede işitme engeli olmayan öğrencilerle birlikte okudum. Sınıftaki tek işitme engelli olan bendim ve bu da iletişim problemine neden oluyordu. İşaret dili bilen yoktu. Kendimi anlatmakta ve dersleri anlamakta çok zorluk çektim. Okulu bırakmak istedim. Daha sonra sağır ve işitme engellilerin olduğu bir okula geçtim. Okuldaki iletişim engelinin ortadan kalkmasıyla birlikte yaşantım değişti ve kendime hedefler koydum. Öğretmenimin teşvikiyle fotoğraf çekmeye başladım. Bu kapsamda işitme engelli öğrencilerle birlikte Portekiz'e giderek orada fotoğraflar çektik. Çektiğim bir fotoğraf, Portekiz'de düzenlenen yarışmada birinci oldu" diye konuştu.

"Hayat mücadelesinden vazgeçmeyeceğim"

2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayan Akyıl, "10 yıldır çalışıyorum ve Limontepe Farkındalık Merkezi'ne gelen katılımcılarla işaret dili çalışması yapıyorum, ofis işlerini yürütüyorum. Önceleri basketbol, futbol gibi spor dalları ile ilgileniyordum. Hentbolla ise İzmir'de tanıştım. Hentbol turnuvalarına katılarak çeşitli dereceler aldım" ifadelerini kullandı.

Günlük hayatta insanların ayrımcı tavırları ile karşılaşabildiklerini dile getiren Akyıl, "Bunun için üzgünüm ve bu durum benim için can sıkıcı olabiliyor ama ben işitme engelli biri olarak hayat mücadelesinden vazgeçmemem, geçmişte engelleri nasıl aştıysam bu motivasyonla ilerlemem gerektiğini düşünüyorum. 10 yıllık çalışma hayatımda kendimi geliştirmeye, sorumluluklarımı yerine getirmeye ve yeni bilgiler öğrenmeye önem veriyorum. Kendimi geliştirmek benim için çok önemli" dedi.

Kaynak: İHA
PortekizSahraYaşamYerelİzmirSporSon Dakika

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