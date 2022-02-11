Üye Girişi
İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor - Son Dakika

İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor

11.02.2022 17:30
İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor

Çorum'un İskilip İlçesi'nde iki yıl önce, Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatıyla başlatılan 'Hoş geldin Bebek' projesi, pandemi şartları ve kurallarına uygun olarak kaldığı yerden devam ediyor.

Çorum'un İskilip İlçesi'nde iki yıl önce, Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatıyla başlatılan 'Hoş geldin Bebek' projesi, pandemi şartları ve kurallarına uygun olarak kaldığı yerden devam ediyor.

İskilip Belediye Başkan Ali Sülük, "Sosyal Belediyeciliği hayata geçirdiğimiz projelerimizi devam ettiriyoruz. Yeni doğan yavrularımızı ve ailelerimizi ziyaret ederek hem tebrik ediyor hem de hazırladığımız bebek paketleri ulaştırıyoruz. Belediye olarak her zaman hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM

İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor
İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor

YORUMLAR
500

Ali Sülük, İskilip, Çorum, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:38:08. #1.11#
SON DAKİKA: İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement