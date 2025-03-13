İskilip\'te şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde buluştu

Çorum'un İskilip ilçesinde, İskilip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı Tarafından, şehit yakınları ile gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat'ın ev sahipliğinde, Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı Tarafından, şehit yakınları ile gaziler onuruna iftar yemeği programı gerçekleştirildi. İftar yemeğine, Kaymakam Polat'ın eşi Sümeyye Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Hakan Güven, Askerlik Şube Başkan Vekili Personel Asteğmen Rahim Uzun, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seydi Tabur ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili İsmail Cihat Uçar katıldı.

Düzenlenen iftar yemeğinde kısa bir konuşma yapan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Bizler de buradan dua edelim ki, yattıkları kabirler nur olsun. Allah, milletimize hiçbir acı yaşatmasın, vatanımızı böldürtmesin. Hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum, Allah'a emanet olun" dedi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ise, "Bu Ramazan iftarında bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl da birlikteydik, yine bir iftar sofrasında buluştuk. Bugün de Allah'ın izniyle bir aradayız. Sizlerin bizim için önemi konuşulmaz, sizler bizim için çok değerlisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Biz de kurumlar olarak elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Aramızdaki muhabbetin ve gönül bağının daha da güçlenmesini, daha sık bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Köylere geldiğimde ve ilçe merkezindeyken, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret etmeye çalışıyorum. Sizlerden ricamız, işiniz düşmese bile ilçe merkezine geldiğinizde makamımıza uğrayıp çayımızı içmeniz ve sohbet etmenizdir. Başkanımıza ve kurumlarımıza da uğrayın; kendinizi lütfen kurumlarımızdan ayrı görmeyin. Tekrar belirtmek isterim ki, bir işinizin olup olmaması önemli değil, kurumlarımızdaki herkes size gereken dikkati ve özeni göstermekle yükümlüdür" diye konuştu.

Devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu belirten Polat, "Buradan size açık bir davet yapıyorum; gittiğiniz bir kurumda, görüştüğünüz bir memur, amir, kaymakam veya başkan kim olursa olsun, eğer bir sıkıntınız varsa bunları konuşarak çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Allah hepinizden razı olsun, bu davete gelmeniz benim için çok önemliydi çünkü bu sadece bir Ramazan iftarı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin bir göstergesidir. Sevgili başkanımız ve kurum amirlerimizle birlikte amacımız, sizlerin yanında olmak ve destek vermektir. İnşallah şehitlerimizin mekanları cennet olsun, Allah onların tahsilatlarını affetsin. Sizlere sabır versin, gazilerimize de hayırlı ömürler versin" diye sözlerini tamamladı. - ÇORUM