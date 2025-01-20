İSKÜDEF Resmen Faaliyetlerine Başladı - Son Dakika
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Yerel

İSKÜDEF Resmen Faaliyetlerine Başladı

İSKÜDEF Resmen Faaliyetlerine Başladı

İstanbul Küçükçekmece Dernekler Federasyonu (İSKÜDEF), geniş katılımlı bir kahvaltı etkinliği ile kuruluşunu duyurdu. Kaymakam ve belediye yetkililerinin yanı sıra siyasi parti başkanlarının da katıldığı programda, dayanışma ve birlik mesajları verildi. Federasyon, yerel toplum ihtiyaçlarını karşılamak ve aktif bir sivil toplum yapısı oluşturmak hedefinde.

20.01.2025 17:03  Güncelleme: 17:07
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İstanbul Küçükçekmece Dernekler Federasyonu (İSKÜDEF), düzenlenen kuruluş programıyla resmen faaliyetlerine başladı.

İSKÜDEF, kuruluş kahvaltısını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Dayanışma ve birlik mesajının verildiği kahvaltıya; Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, STK'ların yanı sıra sıra siyasi parti başkanları ve davetliler katıldı. Programda konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, sivil toplum kuruluşların ilçedeki önem ve katkılarına vurgu yaptı.

"Aktif bir sivil toplum yapısı oluşturacağız"

İSKÜDEF Başkanı Bayram Erdem, federasyonun kuruluş amacını ve hedeflerini anlatarak, "Toplumun ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamak, yerel düzeyde çeşitli çözümler üretmek ve Küçükçekmece'yi daha güçlü bir şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza hız kazandıracağız" dedi. Erdem, federasyonun toplum yararını öncelikli hedef olarak belirlediğini ve insana değer veren bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayarak, üye derneklerin kurumsal kimlik kazanması, toplumsal ilişkilerin geliştirilmesi, sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat gibi alanlarda organizasyonlar düzenleyerek aktif bir sivil toplum yapısı oluşturmayı amaçladığını söyledi. Programda siyasi parti başkanları da birlik ve beraberlik vurgusu yaparak emeklerinden dolayı Bayram Erdem'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İSKÜDEF Resmen Faaliyetlerine Başladı - Son Dakika

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