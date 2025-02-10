İsmail Değirmenci Anısına İrmik Tatlısı İkramı - Son Dakika
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İsmail Değirmenci Anısına İrmik Tatlısı İkramı

İsmail Değirmenci Anısına İrmik Tatlısı İkramı

Atatürk İlkokulu, Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci'yi anmak için irmik tatlısı dağıttı.

10.02.2025 12:09
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu, iki yıl önce vefat eden Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci'yi ölüm yıl dönümünde andı. Okul idaresi ve öğretmenler, Değirmenci'nin anısına öğrencilere irmik tatlısı ikram etti.

Eğitim camiasının sevilen isimlerinden olan ve 43 yıl öğretmenlik yapan İsmail Değirmenci, iki yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti.

Son olarak görev yaptığı Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen anma etkinliğinde, okul yönetimi ve öğretmenlerin katkılarıyla tüm öğrencilere irmik tatlısı dağıtıldı ve merhum öğretmen için dualar edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

İsmail Değirmenci, Hisarcık, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsmail Değirmenci Anısına İrmik Tatlısı İkramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail Değirmenci Anısına İrmik Tatlısı İkramı - Son Dakika
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