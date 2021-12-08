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İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu - Son Dakika

İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu

08.12.2021 14:58
İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu

Adıyaman Besni ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseser 4 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Adıyaman Besni ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseser 4 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Besni'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ismini açıklamak istemeyen Besnili bir hayırsever tarafından 4 bin haneye gıda paketi dağıtımı yapıldı.

Besni Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilen gıda paketleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı personeli tarafından belirlenen ailelere verildi. - ADIYAMAN

İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu
İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmini açıklamayan hayırsever 4 bin aileye gıda yardımında bulundu - Son Dakika
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