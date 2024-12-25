ISO 9001:2015 Eğitimi Düzce'de Gerçekleşti

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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sigmacert Global iş birliğinde, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi düzenlendi. Eğitim, kalite yönetimi standartlarının temel prensiplerini tanıtmayı ve katılımcılara sistematik bir bakış açısı kazandırmayı amaçladı.

Eğitim Sigmacert Global'den Eğitmen ve Denetçi İlke Görgülü tarafından gerçekleştirildi. Eğitim içeriği kapsamında, ISO 9001: 2015 standardının tüm yönleri ele alınarak detaylı bir anlatım gerçekleştirildi. Eğitimde, ISO 9001: 2015 standardının kapsamı ve uygulama alanları detaylı bir şekilde ele alındı. Standartlarda referans alınan kaynaklar ve bu kaynakların işlevi hakkında bilgi verildi. ISO 9001: 2015'te kullanılan terimler ve tanımlar açıklanarak katılımcıların konuya hakimiyeti artırıldı.

Kuruluşların iç ve dış unsurlarını analiz etme yöntemleri üzerinde durulurken, liderlik ve yöneticilik rollerinin kalite yönetimindeki önemi vurgulandı. Risk tabanlı düşünce yapısıyla hedeflerin planlanması ve süreç yönetimi adımları ayrıntılı şekilde incelendi.

Destek süreçlerinde insan kaynakları, altyapı ve bilgi yönetiminin nasıl etkin kullanılabileceği anlatıldı. Ürün ve hizmet sağlama süreçleri, performans değerlendirme yöntemleri ile analiz ve raporlama süreçlerine dair bilgiler paylaşıldı. Son olarak, organizasyonel gelişim ve sürekli iyileştirme yaklaşımları üzerinde duruldu.

Bu kapsamlı eğitim, katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak kalite yönetim sistemlerini daha iyi anlamalarına imkan sağladı. - DÜZCE