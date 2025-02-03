Isparta'da Müstakil Ev Yandı

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Isparta'da iki katlı müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Eyüpler Köyü'nde 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yalvaç ilçesi Eyupler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Kara'ya ait 2 katlı müstakil evin üst katında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.