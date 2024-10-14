Isparta'da Tilkiye Tavuk İkramı

Isparta'da vatandaşlardan tilkiye tavuk ikramı
ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesinde ormanlık alanda gezen tilkiye vatandaşlar tarafından tavuk eti ikram edildi. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Olay, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan ormanlık alanda yiyecek avına çıkan tilkiye vatandaşlar tarafından tavuk eti ikram edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde ağacın dalına vatandaşlar tarafından bırakılan tavuk etini tilkinin fark ettiği ve bölgeden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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