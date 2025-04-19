Isparta'da vatandaş sordu, Başkan Başdeğirmen yanıtladı - Son Dakika
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Yerel

Isparta'da vatandaş sordu, Başkan Başdeğirmen yanıtladı

Isparta\'da vatandaş sordu, Başkan Başdeğirmen yanıtladı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 'Milletle Bütünleşen Belediyecilik' ilkesi kapsamında Gülistan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu, sorularını yanıtladı.

19.04.2025 18:44  Güncelleme: 18:51
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 'Milletle Bütünleşen Belediyecilik' ilkesi kapsamında Gülistan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu, sorularını yanıtladı. Başkan Başdeğirmen, Gülistan Mahallesi'ne en güzel hizmetleri vermeye devam edeceklerini belirterek, "45 mahallemizi güzel hizmetlerle buluşturma gayretimiz sürecek" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca başlatılan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Gülistan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi, sorularını yanıtladı. Başkan Başdeğirmen, daha önce farklı mahallelerde Mahalle Buluşmaları adı altında vatandaşlarla bir araya gelip, sorularını yanıtlamıştı. Bu kapsamda 2025 yılının ilk mahalle buluşması Gülistan Mahallesi'nden başlamış oldu.

"Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor"

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gülistan Mahallesi'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" sloganı kapsamında gittikleri her mahallede vatandaşlarla hasbihal edeceklerini belirten Başkan Başdeğirmen, "Bu buluşmalarda yaptığımız çalışmaları anlatma imkanımız olacak hem de vatandaşlarımızın taleplerini alacağız. Mahalle muhtarlarımız burada bizleri yalnız bırakmadı. Muhtarlarımızın her talebinde mutlaka hassas bir şekilde yanlarında oluyoruz. 44 mahallemiz vardı Yeni Yüzyıl Mahallesi ile beraber 45 mahalleye çıktık. 45 mahallemize en güzel hizmetleri vermeye gayret edeceğiz. Gülistan Mahallesi yeniden yapılanmaya giren bir bölge. Buralar yapıldıkça yeni altyapılar ihtiyaç oluyor. Kaldırım, asfalt, kanalizasyon, yağmur ve içme suyu hatlarına ihtiyaç oluyor. Bu konularda da gerekenleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Başdeğirmen verdiği hizmetlerden bahsetti

Isparta Belediyesi'nin Gülistan Mahallesi'ne verdiği hizmetlerden bahseden Başkan Başdeğirmen, "Gülistan Mahallemizin 3 kilometreden fazla asfaltını yaptık. Kaldırımları yeniledik, mezarlık alanı ile diğer alanlardaki ihtiyaçları giderdik. İlk göreve geldiğimizde camimizin bakımlarını yaptık, avlusunun yer döşemelerini yeniledik. 1500 metre uzunluğunda kilit parke taşı döşedik, 1 kilometre yağmur suyu, 510 metre içme suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Yağmur sularını çekmesi için 87 tane ızgara yaptık. 1152 metre de kanalizasyon yenilemesi gerçekleştirdik" dedi.

Vatandaş Başkana talep ve sorularını iletti

Daha sonra vatandaşlar tek tek söz alarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e talep ve sorularını iletti. Başkan Başdeğirmen, her soruya içtenlikle yanıt verdi. Bazı vatandaşlar evlerinin eski olduğunu belirterek, kentsel dönüşüm kapsamına nasıl girebileceklerini sordu. Başkan Başdeğirmen, "Gülistan'da kentsel dönüşüm ada bazında yapılmadığı için bireysel kentsel dönüşüme müracaat etmeniz gerekiyor. Bireysel de kentsel dönüşüm yapılabiliyor. Başvuru yapıp bakanlığın desteklerinden yararlanabilirsiniz. Kendinizin yapma imkanınız yoksa yan parsellerle birleşip müteahhide müracaat edebilirsiniz. Kentsel dönüşümü belediye ayarlayıp müteahhide veriyor gibi bir anlam oluşmasın. Herkes kendi adasında birleşip müteahhitle anlaşıyor, biz kentsel dönüşümle alakalı hem mülk sahibine hem de müteahhide destek sağlıyoruz. O şekilde birleşirseniz binalarınızı yenileyebilirsiniz" dedi.

"Isparta'daki insanların misafirperverliğini çok seviyorum"

Erdinç Şahin, emekli albay olduğunu, emekli olduktan sonra Isparta'ya yerleştiğini, Isparta'nın 30 yaşanabilir şehirden bir tanesi olduğunu, doktorların kendisine güzel bir şehirde yaşa demesi üzerine Isparta'yı seçtiğini dile getirdi. Şahin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Isparta'daki insanların misafirperverliğini çok seviyorum. Bu nedenle teşekkür etmek istedim" dedi.

"Her yıl sabah namazı buluşması yapıyoruz"

Adnan Armut isimli vatandaş da Gülistan Mahallesi'ndeki camiye Başkan Başdeğirmen'in önemli hizmetleri olduğunu ifade ederek, teşekkür etti. Armut, "Her yıl sabah namazı buluşması yapıyoruz. Bu konuda da desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.

"Tayyip dedeyle çok konuşmak istiyorum. Siz bana söz vermiştiniz"

Bir kız çocuğu da, "Tayyip dedeyle çok konuşmak istiyorum. Siz bana söz vermiştiniz" demesi üzerine Başkan Başdeğirmen, "Cumhurbaşkanımız Isparta'ya geldiğinde seni görüştüreceğimize söz vermiştim. Cumhurbaşkanımız şehrimize geldiğinde belediyemizi ziyareti sırasında kendisine çiçeği sen takdim edeceksin" dedi.

Buluşmada Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Öz, AK Parti önceki dönem milletvekili ve YSK Temsilcisi Recep Özel, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve birim müdürleri de yer aldı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Şükrü Başdeğirmen, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Isparta'da vatandaş sordu, Başkan Başdeğirmen yanıtladı - Son Dakika

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