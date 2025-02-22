İsrail Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını erteledi - Son Dakika
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Yerel

İsrail Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını erteledi

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İsrail, Hamas ile olan ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılması gereken 620 Filistinli tutukluyu, güvenlik toplantısının sonuçlanmasını bekleyerek erteledi.

22.02.2025 18:41  Güncelleme: 19:13
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İsrail, Batı Şeria'daki Filistinli yetkililere, 620 tutuklunun serbest bırakılmasının Türkiye saatine göre,21.00'e ertelendiğini bildirdi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Hamas'ın bugün ateşkes anlaşması çerçevesinde 6 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail, yapması gereken 620 tutuklunun serbest bırakılması adımını erteledi.

TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASI ERTELENDİ

Arap medyasında yer alan haberlere göre, İsrail, Batı Şeria'daki Filistinli yetkililere tutukluların serbest bırakılmasının TSİ 21.00'e ertelendiğini bildirdi.

GEREKÇE NETANYAHU'NUNGÜVENLİK TOPLANTISI

İsrail medyasına göre ise, İsrailli bir kaynak Filistinlilerin serbest bırakılmasındaki erteleme ile ilgili olarak, "Netanyahu'nun güvenlik toplantısının bu akşam sonuçlanmasının ardından, sonraki adımlarla ilgili bir karar verilecek ve esirlerin iadesinin tamamlanması bu aşamada kalacak" açıklamasını yaptı.

İsrail Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını erteledi
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel İsrail Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını erteledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ali null:
    ADİLER İNSANLIKTAN NASİP ALMAMIŞLAR 91 3 Yanıtla
  • Casper:
    Bunlara Güvenilmez Dem Parti Gib 78 12 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Bir babayiğit lider çıkıp israile haddini bildirmediği müddetçe bunlar durmaz. O babayiğitte yakında çıkacak. Bekleyin... 37 0 Yanıtla
  • Bud clifford:
    israil ile türkiye savaşsın istiyorum sizce 25 yıl içerisinde türkiye israil savaşı olurmu 29 6 Yanıtla
  • Mustafa null:
    hamasın suçu kuranda bile kafirlere güvenilmez türkiye partileri gibi 15 11 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    ne yazıkki bu ülkede bile siyonizme bilerek bilmeyerek veyahut işine gelmeyerek hizmet eden ve adeta onların köpeği olan çok fazla kesim var. 17 0 Yanıtla
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