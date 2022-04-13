İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu - Son Dakika

İBB tarafından alımı yapılan 160 yeni metrobüsten 30'u için sahaya çıkış töreni düzenlendi. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB'nin kendi öz kaynaklarıyla alımını yaptığı 160 yeni metrobüsten 30'una İstanbullularla buluşturdu" dedi.

İBB, tarafından alımı yapılan 160 metrobüsten 30'u için sahaya çıkış töreni, Edirnekapı Metrobüs Garajı'nda düzenlendi. Tören, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan İmamoğlu, İETT araçlarında yaşanan arızların geçmişe oranla artış durumunun olmadığını kaydetti.

İETT araçlarında yaşanan arızlara değinen İmamoğlu, "Bazı bozulmalar, arızalar yaşanıyor. Gençleşen filomuzla, bunu daha da azaltacağız. Araçların bir arıza yapma oranı vardır. Yani sıfır arıza diye bir şey, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizde de yok. Bizim de araçlarımızda bir arıza yapma oranı var. ve bu oranın yıllar içerisindeki seyri, sistematik olarak, matematiksel olarak İETT'nin verilerinde de var. Yani geçmişe dönük, bugünlerde var olan bazı çok eskimiş filolardan ötürü kaynaklanan artışlar olsa da genelinde İETT'nin geçmişe dönük artan bir arıza oranı yok. Bazen dönem dönem, ufak tefek artan olsa da daha çok, daha az arıza verir duruma geldiğini ifade etmek isterim" dedi.

Hizmete aldıkları 30 yeni otobüsün ihtiyacı karşılamayacağını bildiklerini ifade eden İmamoğlu, "Bu kadar büyük filoya göre, ihtiyaç açısından çok daha yolumuz olduğunun da altını çizmek isterim. Amacımız; İstanbul'da, bu güzel kadim kentte, bu şehrin güzel insanlarına yakışır, hızlı, güvenli, konforlu bir hizmeti sunabilmek. Tabi akaryakıt fiyatlarının çok büyük artış gösterdiği bu dönemde, yeni araçlarımızın mevcut araçlarımıza göre de yolcu başına birim yakıt tüketiminin daha düşük olması, tasarruflu olması da ayrı bir kazanım olacak. Ne acı ki akaryakıt fiyatları, ham madde fiyatları çok ciddi artış içerisinde. Ayrıca daha da belimizi büken, ülkemizdeki kur artışları. Kur artışlarıyla beraber bunun çarpan etkisi, çok daha da yükseliyor. Geçen yıl konuştuğumuz rakamlarla bu yıl otursak masaya, otobüs konuşmaya başlasak bambaşka rakamları konuşuyor olacağız" dedi. - İSTANBUL