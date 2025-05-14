İstanbul-Atırav Uçuşları Başladı - Son Dakika
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Yerel

İstanbul-Atırav Uçuşları Başladı

İstanbul-Atırav Uçuşları Başladı

Pegasus, Sabiha Gökçen'den Kazakistan'ın Atırav şehrine haftada iki direkt uçuş başlattı.

14.05.2025 23:17
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Tarihi İpek Yolu'nun önemli duraklarından Kazakistan'ın liman şehri Atırav'a, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan direkt uçuşlar başladı. Haftada iki frekans olarak gerçekleşecek seferlerle güçlenecek İstanbul-Hazar köprüsünün, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal bağları geliştirmesi bekleniyor.

Yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı uçuş çeşitliliğini artırarak yolculara daha fazla bağlantı seçeneği sunmaya devam ediyor.

Asya ve Avrupa kıtasının buluştuğu İstanbul'dan, bu iki kıtanın buluştuğu bir başka noktaya; Kazakistan'ın ana liman şehri Atırav'a (Atyrau), 14 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Sabiha Gökçen merkezli direkt uçuşlar başladı. Avrupa'nın doğuda Asya sınırını oluşturan Ural Nehri'nin ikiye böldüğü Atırav'ın neredeyse tamamı Asya kıtasında, küçük bir bölümü ise Avrupa'da yer alıyor.

Pegasus Hava Yolları, ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen'den (SAW), Atırav (GUW) şehrine çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki frekans olacak şekilde direkt seferlere başladı. İstanbul - Atırav yönündeki ilk uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından uçuşunu gerçekleştirdi. Pegasus'un Atırav hattıyla Orta Asya ile Türkiye arasındaki havayolu köprüsüne güçlü bir halka daha eklenmiş oldu.

Bu yeni bağlantı, Sabiha Gökçen'in Kazakistan'daki beşinci uçuş noktası olurken Pegasus, daha önce Almatı, Çimkent, Astana ve Aktau'ya gerçekleştirdiği seferlere bir yenisini ekledi.

Hazar'ın incisi Atırav artık daha yakın

Tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir durak olan Atırav'a direkt seferlerin başlaması, farklı kültürleri keşfetmek ve iş bağlantılarını güçlendirmek isteyenler için heyecan verici bir kapı aralıyor. Ural Nehri kıyısında Batı'nın ve Doğu'nun ruhunu birleştiren Atırav, stratejik konuma sahip, modern ve dinamik bir şehir. Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan liman kenti Atırav, zengin petrol ve doğal gaz yataklarıyla Kazakistan ekonomisinde kritik bir rol üstleniyor. Hayata geçen SAW - GUW bağlantısının Türkiye ile Kazakistan arasındaki seyahatleri kolaylaştırarak ticari ve kültürel ilişkilerle turizme önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya erişimini her geçen gün güçlendirirken İstanbul'un kültürel ve tarihi zenginliklerini dünya çapında 52 ülkeye ve 105 dış hat destinasyonuna bağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul-Atırav Uçuşları Başladı - Son Dakika

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