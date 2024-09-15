İmamoğlu, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

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Ailede en çok merak edilen kişi, açık açık isim verdi: Neden yaptı bilmiyorum

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesini ziyaret etmek üzere geldiği Trabzon'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize rahmet diliyoruz, terörü lanetliyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, geçen pazartesi günü Kuzey Irak'ın Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Trabzonlu Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesini ziyaret etmek amacıyla Trabzon'a geldi.

İmamoğlu, Trabzon Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Aynı aileyiz, Trabzon'da birbirimizi bilen aynı aileyiz. Biliyorsunuz Trabzon'da aileler biraz böyle, farklı göçlerle dağılmışlardır. Biz de Akçaabatlıyız ama kökenimiz Köprübaşı. Dolayısıyla Köprübaşı'nda, Maçka'da farklı yerlerde olan İmamoğlu ailesiyle bağımız var. Cenaze günü burada olamamıştım. Şehidimizin babasıyla olan sohbetimde çok hızlı bir şekilde ziyaret edeceğimizi söylemiştim. Sonra o gün, bugünü planladık, yurt dışı programım vardı onu hallettikten sonra gidip taziyemizi yapıp duamızı edeceğiz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz, terörü lanetliyoruz, memleketimizin huzur içerisinde olmasını istiyoruz. Umarım hem içeride hem dışarıda memleketimize zarar veren tüm mihraklardan, terör örgütlerinden hep beraber kurtulduğumuz günleri de yaşarız. Bunu diliyorum."

Trabzonspor'un maçını hatırlatan İmamoğlu, "Güzel bir gün. Hem Trabzon maç günlerini sever, temaşası yüksek olur. Muhtemelen Trabzon'un her yeri bu coşkuyu yaşıyor. Bu yönüyle Trabzon'un merkezinde olamayacağım ama güzel bir gün geçirsin Trabzon'daki hemşerilerim" dedi.

"Bugün Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişi"

Bugün Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinin yıl dönümü olduğunu da anımsatan İmamoğlu, "Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişi 15 Eylül 1924. O seyahatinde benim mezun olduğum liseye de Trabzon Lisesi'ne de uğramış. Fikri idman, bedeni idman muvazi gitmelidir diye. Umarım bütün çocuklarımızın, gençlerimizin hem beden idmanıyla hem fikirsel idmanıyla yani çalışmasıyla güçlü bir paralellikle hayata hazırlandığı bir ülke var ederiz. Bu güzel duygularla Trabzon'dayım. İnşallah Trabzon'a daha güzel haberlerle, daha güzel fırsatlarla gelmeyi de çok isterim. Bugün şehidimiz anacağız" şeklinde konuştu.