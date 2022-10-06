İstanbul'da akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, evine girmek için günde 50 kez elektrik direğine tırmanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, evine girmek için günde 50 kez elektrik direğine tırmanıyor

06.10.2022 16:37

İstanbul Bahçelievler'de akli dengesi yerinde olmadığı ortaya çıkan bir kadın, evinin yanında bulunan elektrik direğine tırmanarak dairesine giriyor. Kadının bu davranışı, sokak sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, birinci kattaki evine aydınlatma direğine tırmanarak çıkıyor. Uzun yıllardır evine balkondan giren kadının günde birçok kez elindeki eşyalarla bu yöntemi kullandığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri ise akli dengesi yerinde olmayan kadının tavırlarından rahatsız olduğunu ifade ediyor.

POLİSLERİ "HIRSIZ" DEĞİL DİYE İKNA ETTİLER

Kadının evine girmek için sürekli bu yolu kullandığını ifade eden mahalle sakini Emre Reyhan "Ablamızın akli dengesi yerinde değil. Mahalle arasında bu durumda olmasına sebep olana rivayetler var. İntihar eden kız kardeşini evde asılı olarak gördükten sonra bu hale geldiğini söylüyorlar. Sadece direği kullanarak evine çıkıyor. Kesinlikle kapı kullanmıyor. Dün polis arabası buradan geçerken onu direkte görüp hırsız zannetti. Biz hırsız olmadığı konusunda polisleri ikna ettik. Evinin önündeki küçük bahçeyle uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE EN AZ 50 DEFA DİREĞİ TIRMANIYOR"

Mahallenin çocuklarının kadını zaman zaman kızdırdığını ifade eden Reyhan, "Mahallenin çocukları kadını kızdırdığı için onlara biraz sataşır. Biz sadece onun durumundan endişeliyiz. Mahalleli yemek, erzak ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı olur. Normal apartman girişini kullanmıyor. Günde en az 50 defa direği kullanarak evine çıkıyor. Mahalleli olarak üzülüyoruz. Bundan sonra bakım evi gibi önlem gerekebilir. İki yıldır buradayım düştüğü hiç görmedim" dedi.

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Kaynak: İHA

Zafer Mahallesi, Bahçelievler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, evine girmek için günde 50 kez elektrik direğine tırmanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, evine girmek için günde 50 kez elektrik direğine tırmanıyor - Son Dakika
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