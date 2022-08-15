İstanbul'daki sağanak hava trafiğini de olumsuz etkiledi - Son Dakika
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İstanbul'daki sağanak hava trafiğini de olumsuz etkiledi

15.08.2022 14:16
İstanbul'daki sağanak hava trafiğini de olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkili olan yağmur hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçak da Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul'da etkili olan yağışa nedeniyle oluşan 'kümülonimbus' olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar oluşunca uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağmur nedeniyle Tel-Aviv-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçak Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi.

KALKIŞLARDA GECİKME YAŞANDI

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçak havada tur atmak zorunda kaldı. Uçakların yakıt kritiğine girmemesi için 09.28-10.20 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara öncelik verilirken kalkış seferlerinde ise yarım saatlik gecikmeler meydana geldi.

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Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'daki sağanak hava trafiğini de olumsuz etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki sağanak hava trafiğini de olumsuz etkiledi - Son Dakika
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