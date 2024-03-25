İstanbul\'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Şehit Hatlarında bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Megakent İstanbul yeni haftaya fırtınayla uyandı. Olumsuz hava şartları Şehir Hatlarındaki bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatlarında yapılamayacak seferler şöyle:
"Sedef Adası- Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada" - İSTANBUL
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.
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