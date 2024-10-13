İstanbul'da Görsel Şölen

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İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

İSTANBUL - İstanbul'da bulutların oluşturduğu manzara Taksim Meydanı'ndan seyrine doyumsuz bir görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gün batımının Taksim Camii ile bütünleştiği anlar görenleri kendine hayran bıraktı. Beyoğlu'ndaki birçok yerli ve yabancı turist de o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.