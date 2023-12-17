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İstanbul'da kamuda çalışan taşeron işçileri eylem yaptı - Son Dakika
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İstanbul'da kamuda çalışan taşeron işçileri eylem yaptı

İstanbul'da kamuda çalışan taşeron işçileri, Kadıköy'de kadro talebiyle eylem gerçekleştirdi. Eyleme sendikalar da destek verdi. İşçiler, kadrolu olma taleplerini dile getirdi.

İstanbul\'da kamuda çalışan taşeron işçileri eylem yaptı
17.12.2023 - 20:05,
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Kadro isteyen taşeron işçilerinden eylem

İSTANBUL - Kamu taşeron işçileri kadro talepleri için Kadıköy'de eylem gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen eyleme çok sayıda sendika katılarak destek verdi.

Kamuda taşeron olarak çalışan işçiler kadro talepleri için Kadıköy'de eylem yaptı. İşçiler, kadrolu ve güvenceli çalışmak için taleplerini dile getirdi. Basın açıklamasıyla başlayan eylemde sendikalar taleplerini basın açıklamasında duyurdu.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Çalışanları Derneği adına konuşan Tamer Kızılgün, "Bütün sistem alt yapısı bizde, bütün kişisel veriler bizde. Bunların kadrosuz bir şekilde yürütülmesi zaten büyüklerimiz tarafından kabul ediliyor. Deniliyor ki, 'evet burada taşeron olmaz sizin kadrolu olmanız gerekli' deniyor. Bu düzenlemenin yapılıp bizleri memnun ve mutlu edeceklerine inancımızı sürdürüyoruz. 7 yıldır demokratik açıdan her türlü hakkımızı aradık. Mağduriyetimizi dillendirmediğimiz alan kalmadı. Bizler kadromuzu bekliyoruz. İnşallah mağduriyetimiz bu sene içerisinde çözüleceğine inancımız tam" dedi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Sendika, Kadıköy, Son Dakika

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