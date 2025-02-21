İstanbul'da Kar Eğlencesi

Yerel

İstanbul'da etkili olan kar yağışını bazı vatandaşlar eğlenceye çevirdi. Çocuklar poşetlerle yokuştan kayıp, kar topu oynarken, vatandaşlar ise halay ve horonlarla eğlendi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde kent genelinde birçok ilçede etkili oldu. Vatandaşlar sokakta kar yağışını eğlenceye çevirerek halay çekip horon oynadı. Bazı vatandaşlar ise oyun havasıyla eğlendi. Vatandaşlar dakikalarca kar yağışı altında eğlenirken, çocuklar da poşetlerle yokuşlardan kaydı. Karın keyfini çıkaran çocuklar kar topu oynadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL