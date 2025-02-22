İstanbul\'da Kar Manzaraları

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İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının ardından beyaza bürünen megakentin doğa ile uyumu mest etti. Şamlar Köyü, Sazlıdere Gölü ve Şamlar Barajı'nda meydana gelen kar manzaraları havadan görüntülendi.

İstanbul'un birçok ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Başakşehir ve Arnavutköy'ün sınırını belirleyen Şamlar köyü, Sazlıdere Gölü ve Şamlar Barajı etrafı lapa lapa yağan karla kaplandı. Doğa ile beyaz örtünün muhteşem uyumu kendine hayran bıraktı. Kar manzarası havadan görüntülendi. Görüntülerde, kar yağışı nedeniyle oluşan beyaz örtü ve güneşin arazinin bir kısmındaki karı eriterek doğanın eşsiz renklerini ortaya çıkardığı görüldü. Karın beyaz rengiyle doğa renklerinin karışımı kartpostallık manzara oluşturdu. - İSTANBUL