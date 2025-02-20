İstanbul\'da Kar Manzarası

İstanbul'da dün aralıklarla etkisini gösteren ve sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışının ardından Boğaz ve çevresinde oluşan manzara havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da birçok ilçede dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında İstanbul Boğazı ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar manzarası havadan çekilen görüntülere yansıdı. - İSTANBUL
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