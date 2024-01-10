İstanbul'da Kar Yağışı Aralıklarla Etkili Olmaya Devam Ediyor
Meteorolojinin uyarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı. İstanbul'un kuzeyinde bulunan, yüksek noktada kalan Arnavutköy'de kar yağışı aralıklarla etkisini artırarak devam ediyor. - İSTANBUL
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olamaya devam ediyor.
Meteorolojinin uyarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı. İstanbul'un kuzeyinde bulunan, yüksek noktada kalan Arnavutköy'de kar yağışı aralıklarla etkisini artırarak devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA