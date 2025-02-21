İstanbul'da Kar Yağışıyla İşe Gidiş - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışıyla İşe Gidiş

İstanbul\'da Kar Yağışıyla İşe Gidiş

İstanbul'da kar yağışının ardından vatandaşlar toplu taşıma ile işe gitmek için yola çıktı.

21.02.2025 08:52
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İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının ardından yollar beyaza bürünürken, sabah saatlerinde işe gitmek için vatandaşlar yola düştü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası haftanın son iş gününde sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar işlerine gitmek için yola koyuldu. Yolların karla kaplandığı şehirde vatandaşlar ağırlıklı olarak toplu taşıma araçlarını tercih etti. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmak için üst geçitlerde yürümeye çalıştıkları ve durakta beklediği anlar kameralara yansıdı. Soğuk hava ve kar yağışı etkisiyle kayganlaşan yollar vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

"Normalde aracımla gidiyordum ama kar yağıyor diye aracımı otoparkta bıraktım"

Sabahın erken saatlerinden itibaren işine gitmek için durağa gelen esnaf Baki Şengüler, "Şu anda yeni başladık. İlerleyen saatlerde göreceğiz. Normalde aracımla gidiyordum ama kar yağıyor diye aracımı otoparkta bıraktım. Başka araçla gideceğim" dedi.

"Beklediğimiz kar yağdı ama işimize gidiyoruz"

Başka bir çalışan olan Kadir Genç ise, "Beklediğimiz kar yağdı ama işimize gidiyoruz. Değişen bir şey yok tramvayla geldiğim için yürüme yolum aynı. Bir sıkıntım yok. Hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da Kar Yağışıyla İşe Gidiş - Son Dakika

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