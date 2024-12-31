İstanbul\'da Kartpostallık Sis Manzaraları

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İstanbul'da 2024 yılının son gününde kartpostallık sis manzaraları oluştu. Oluşan manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis bulutu kartpostallık görüntüler oluşturdu. 2024 yılının son gününde İstanbul'da sis bulutu etkili oldu. İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan sis bulutu havan görüntülendi. Arnavutköy'ün İmrahor ve Bolluca Mahallelerinde adeta kartpostallık manzaralar görüldü. - İSTANBUL