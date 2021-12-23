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İstanbul'da "kışla mücadele araçları" görev başında - Son Dakika

İstanbul'da "kışla mücadele araçları" görev başında

23.12.2021 13:22
İstanbul'da "kışla mücadele araçları" görev başında

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kışla mücadele araçları da olumsuz durumlara karşı görevlendirilmek üzere hazır bir şekilde bekletiliyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kışla mücadele araçları da olumsuz durumlara karşı görevlendirilmek üzere hazır bir şekilde bekletiliyor.

İstanbul'da hava sıcakları düşerken, kışla mücadele araçları da görev başı yaptı. Esenyurt Belediyesi'nin kış ayları için kurduğu 'kış ile mücadele ekipleri' de Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkut'un denetimlerinin ardından göreve başladı. Bir konuşma yapan Bozkurt, "Esenyurtlu hemşerilerimizin her mevsim işine, evine gitmesi veya normal yaşamını sürdürmesi için tüm çalışanlarımız ile birlikte çalışıyoruz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba gösteriyoruz. Geçen sene zaman zaman çetin kış şartları oluşta ama fen işleri, temizlik işleri çevre işleri ve zabıta arkadaşlarla bir ekip oluşturduk. Sağ olsun her birimdeki arkadaşlar üzerine düşen görevi yerine getirdi. Bu sene ise bizim bir kriz yönetimi birimimiz var. Muhtemel kriz durumlarında müdahale etmek için kurulmuş bir ekip. Fen işleri de o ekibin bir bölümünü oluşturuyor. Özellikle karla mücadele etmek çalışıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu senede meteoroloji duyurdu önümüzdeki iki ay boyunca zaman zaman zorlu şartlar oluşacak. Bu şartlarda Esenyurtlu vatandaşların rahat etmesi için çaba göstereceğiz. Gerekli koordinasyonu sağladık ve ekipler bundan sonra sahada olacaklar. Şu anda kar yağmaya başladı. Tam zamanında önlemlerimizi tamamlamışız" dedi. - İSTANBUL

İstanbul'da kışla mücadele araçları görev başında

Esenyurt Belediyesi, Kemal Deniz, İstanbul, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da 'kışla mücadele araçları' görev başında - Son Dakika


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