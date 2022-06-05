İstanbul'da seçim heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da seçim heyecanı

05.06.2022 10:58
İstanbul'da seçim heyecanı

- İstanbul'da seçim heyecanı Fatih'teki muhtarlık seçiminde tek aday İstanbul'da çeşitli nedenle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı.

- İstanbul'da seçim heyecanı

Fatih'teki muhtarlık seçiminde tek aday

İSTANBUL - İstanbul'da çeşitli nedenle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı. Fatih'te erken saatlerde okula gelen 9 bin 800 seçmen kurulan 31 sandıkta oy kullanacak.

İstanbul'da vefat, istifa gibi çeşitli nedenlerle düşen 9 mahalle muhtarlığı için bugün ara seçim yapılıyor. 31 sandığın kurulduğu Fatih Atikali Mahallesi'nde 9 Bin 800 seçmenin sandık başına gidiyor.

Sabah 08.00 itibariyle başlayan ve 17.00 itibariyle sona erecek olan seçimlerde Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi, Ümraniye Saray Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi ve Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yeni muhtarlar belirlenecek.

Fatih Atikali Mahallesinde yapılacak olan seçim için sabah erken saatlerde vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Muhtarlık seçimi için Ahmet Rasim Anadolu Lisesi ve Mehmetpaşa İlkokulu'na sandıklar kuruldu. Vatandaşlar sabah 08.00 itibariyle oy vermeye başladı.

Seçimde oy kullanan Sevim Özcan "Kullandık oyumuzu, adayda tekmiş zaten fazla bir seçme şansımız yoktu. Kullandık hayırlı olsun inşallah" dedi.

Seçime tek aday olarak giren Muhtar adayı Selahattin Turunç "Mahallemizdeki seçim Muhtar İbrahim Hakkı kardeşimizin sağlık nedenleri ile istifa etmesi ile yenilenme kararı alındı. Mahallemizde 9 bin 800 seçmen var ve 31 sandıkta oy kullanıyor. Şu anda da kullanım güzel ve iyi şimdilik bir sıkıntı yok seçime devam ediyoruz. Ben aday oldum, bu mahallenin eski muhtarıyım. Görevi İbrahim Hakkı kardeşime bırakmıştım o bırakınca tekrar aday oldum. Tek aday olarak seçime gidiyorum. İnşallah muhtar olarak göreve devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin okul önlerinde güvenlik önlemi aldığı seçimde oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

İstanbul'da seçim heyecanı
İstanbul'da seçim heyecanı
İstanbul'da seçim heyecanı
İstanbul'da seçim heyecanı
İstanbul'da seçim heyecanı
İstanbul'da seçim heyecanı
İstanbul'da seçim heyecanı
İstanbul'da seçim heyecanı

YORUMLAR
500
Muhasebecilerde seçim heyecanı Muhasebecilerde seçim heyecanı
Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da seçim heyecanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 11:17:14. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da seçim heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement