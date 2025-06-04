İstanbul'da tarihi Yarımada açıklarında insanlara yakınlıkları ile bilinen yunuslar havadan görüntülendi. Havanın ısınmasıyla ortaya çıkan yunuslar görenleri kendine hayran bıraktı.
Karadeniz ve Marmara Denizi arasında yolculuk eden yunuslar, İstanbul Boğazı çevresinde yaz aylarında daha sık gözlemlenebiliyor. Tarihi Yarımada açıklarında yunuslardan oluşan sürü havadan görüntülendi. Boğaz'ın serin sularında adeta dans eden yunusların sevimli halleri kameraya yansırken izleyenleri hayran bıraktı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul'da Sevimli Yunuslar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?