İstanbul'da Sıcak Havadan Kaçış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İstanbul'da Sıcak Havadan Kaçış

09.07.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 36 dereceyi bulan sıcaklık, hissedilen 40 dereceye ulaştı; vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti.

İstanbul'da mevsimin en sıcak günlerinden biri yaşanırken, termometreler 36 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı megakentte zor anlar yaşayan vatandaşlar serinlemek için sahil kenarlarına akın etti. Bazı vatandaşlar ise çareyi şemsiye ve yelpaze kullanmakta buldu.

İstanbul genelinde etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Mevsimin en sıcak günlerinden biri yaşanırken, termometreler 36 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı megakentte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Güneşin etkisinden korunmak isteyen vatandaşlar, çareyi şemsiye ve yelpaze kullanmakta buldu. Gölgede dahi bunaltıcı havanın hissedildiği İstanbul'da, birçok kişi serinlemek için deniz kenarlarına akın etti. Özellikle sahil bölgelerinde yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

"Sıcak ve nemden dolayı nefes almakta bile zorlanıyoruz"

Sıcak havadan bunalıp, serinlemek için denize gelen Coşkun Dirice, "Şu anda İstanbul'da aşırı derecede bir sıcak ve nem var. İstanbul'un olmazsa olmazı. Serinlemek amacıyla bugün denize girmeye geldik. İşlerimizden izin alıp serinlemeye geldik. Bu sıcak zamanı değerlendirip yüzdük. Sıcak ve nemden dolayı nefes almakta bile zorlanıyoruz. Evlerde durulmuyor, klima bile serinlemek için yetmiyor. Biz de 4-5 arkadaş serinlemek amacıyla buraya geldik" dedi.

"Sıcaklar inanılmaz derecede arttı"

Sahile serinlemek için gelen Furkan Karagül, "Sıcaklar inanılmaz derecede arttı. Biz de sahile gelelim dedik. Sahile gelip serinlemek istedik. Sıcaklardan dolayı evde duramıyoruz sabah çok sıcak oluyor akşam da serinlemiyor. Biz de gündüzleri sergilemek için sahile geliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, istanbul, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da Sıcak Havadan Kaçış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğunu öğrendi Şimdi gerçek ailesini arıyor 18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğunu öğrendi! Şimdi gerçek ailesini arıyor
SGK’da rüşvet skandalı: Poşetin içinden balya balya Euro çıktı SGK'da rüşvet skandalı: Poşetin içinden balya balya Euro çıktı
Şehit Ege Akar’ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
İstanbul’un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor
Fenerbahçe’den Gyökeres bombası Fenerbahçe'den Gyökeres bombası
Bu sezon Süper Lig’de 23 isim bir ilki yaşayacak Bu sezon Süper Lig'de 23 isim bir ilki yaşayacak
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
Diogo Jota’nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı Diogo Jota'nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı
Paulista, Galatasaray maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı Paulista, Galatasaray maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı
Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar
İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nı hizmetten kaldırıyor İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı hizmetten kaldırıyor

14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
14:16
TFF açıkladı Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
13:57
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt
"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
13:35
Kartalkaya davasında Halit Ergül’ün kızının sözlerine tepki yağdı
Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı
12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
21:47
CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar’ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi
CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar'ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi
21:25
Sosyal medya fenomeni “Basel“e, “Cumhurbaşkanına hakaret“ ten gözaltı
Sosyal medya fenomeni "Basel"e, "Cumhurbaşkanına hakaret" ten gözaltı
20:56
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
20:55
Galatasaray’da ayrılıklar üst üste Halil Dervişoğlu’nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
20:32
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
20:20
Trump’tan Gazze’de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum
Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 15:58:25. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sıcak Havadan Kaçış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.