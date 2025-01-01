İstanbul\'da Yeni Yıl Gününde Güneşli Hava

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Yeni yılın ilk gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar İstanbul Bakırköy sahiline akın etti. Vatandaşlardan bazıları çocuklarıyla parkta eğlenirken, bazıları ise güneşlenmeyi, yürüyüş yapmayı tercih etti.

Son günlerde sağanak yağış ve soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'da bugün yazdan kalma bir hava etkisini gösteriyor. Yılın ilk gününün tatil olmasıyla güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Bakırköy sahiline akın etti. Vatandaşlardan bazıları çocuklarıyla parkta eğlenirken, bazıları ise güneşlenmeyi, yürüyüş yapmayı tercih etti.

"İstanbul tahmin ettiğimden çok daha sıcak"

İstanbul'a şehir dışından misafir olarak gelen Batuhan Köse, "Yeni yılın ilk gününde herkese mutlu yıllar diliyorum. İstanbul'da hava gayet güzel. Soğuk vursa da güneş içimizi ısıtıyor. İnsanlar mutlu görünüyor. Çok güzel vakit geçiriyorum. Buraya Mersin'den sevdiğim insanın yanına geldim. İstanbul tahmin ettiğimden çok daha sıcak" dedi.

"Güneş içimizi iyice ısıttı"

Sıcak havayı değerlendirdiğini belirten Ahmet Burak Irak ise, "Önceki günler bayağı soğuktu ama bugün güneş içimizi iyice ısıttı. O yüzden sahilde arkadaşımla gezmeye karar verdik. Sahil şu an çok güzel, insanlar da geziyor. Bizim için güzel bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

"Bakırköy sahilde keyifli zaman geçiriyoruz"

Arkadaşıyla sahilde buluşan Umut Oğuz da, "Uzun süredir görüşmediğim arkadaşımla görüştük. Havanın güzel olması bizi daha bir enerjik yaptı. Kış mevsiminde böyle bir havanın olması iklimsel olarak kötü ama bizim açımızdan iyi oldu. Bakırköy sahilde keyifli zaman geçiriyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL