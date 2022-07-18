İstanbul Avcılar'da baş veren ayçiçekler görenleri mest ediyor. Sarıya bürünen tarla, renkli görüntüler oluşturdu. Gün boyunca tarlaya gelen ilçe sakinleri fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Ayçiçeklerin açmasıyla ortaya çıkan muhteşem manzara dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › İstanbul'daki ayçiçeği tarlalarının mest eden görüntüleri - Son Dakika

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