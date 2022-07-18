İstanbul'daki ayçiçeği tarlalarının mest eden görüntüleri
Mest eden manzara havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bulunan ayçiçeği tarlaları güzel görüntüler ortaya çıkardı. Görenlerin ilgisini çeken ayçiçeği tarlası havadan görüntülendi.
İstanbul Avcılar'da baş veren ayçiçekler görenleri mest ediyor. Sarıya bürünen tarla, renkli görüntüler oluşturdu. Gün boyunca tarlaya gelen ilçe sakinleri fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Ayçiçeklerin açmasıyla ortaya çıkan muhteşem manzara dron ile havadan görüntülendi.
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