İstanbul'daki ayçiçeği tarlalarının mest eden görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'daki ayçiçeği tarlalarının mest eden görüntüleri

18.07.2022 10:11

İstanbul'daki ayçiçeği tarlalarının mest eden görüntüleri Mest eden manzara havadan görüntülendi İstanbul Avcılar'da bulunan ayçiçeği tarlaları güzel görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul'daki ayçiçeği tarlalarının mest eden görüntüleri

Mest eden manzara havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da bulunan ayçiçeği tarlaları güzel görüntüler ortaya çıkardı. Görenlerin ilgisini çeken ayçiçeği tarlası havadan görüntülendi.

İstanbul Avcılar'da baş veren ayçiçekler görenleri mest ediyor. Sarıya bürünen tarla, renkli görüntüler oluşturdu. Gün boyunca tarlaya gelen ilçe sakinleri fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Ayçiçeklerin açmasıyla ortaya çıkan muhteşem manzara dron ile havadan görüntülendi.

YORUMLAR
500
Ayçiçeği tarlalarında eşsiz manzaralar Ayçiçeği tarlalarında eşsiz manzaralar Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
Kaynak: İHA

Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'daki ayçiçeği tarlalarının mest eden görüntüleri - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:25 Ucuz evler 24 ilde satışa çıktı! TOKİ'nin inşa ettiği düşük taksitli konutlar için başvuru süreci nasıl olacak? İşte şartlar...
10:19 Köyler arası turnuvada kan gövdeyi götürdü! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
10:07 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden kadının midesinden 158 adet metal çıktı!
09:38 Bisiklet hırsızı, kendisine fırlatılan tencereyi de işte böyle çaldı
10:05 Mostafa Mohamed kiralandı! Galatasaray transferi tek bir şartla kabul etti
09:49 Koca fil, evladı için kendisini kaybetti! Orman görevlileri yanına gidince anladı
09:49 Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ve şef Arda Türkmen bebek bekliyor
09:45 Akaryakıtta düşüş dönemi! Bu gece benzin fiyatına indirim geliyor
09:31 17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti Vegas'ta evlendi
09:22 Gökhan Zan ile Müge Uzun Zan'ın dansı sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 10:37:18. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'daki ayçiçeği tarlalarının mest eden görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement