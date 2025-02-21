İstanbul Karla Kaplandı

Yerel

İstanbul'da günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde kentin birçok noktasında etkili oldu. Beyaza bürünen Göktürk Göleti Tabiat Parkı ve çevresi havadan görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir aralıkla devam eden kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan Göktürk Göleti Tabiat Parkı ve çevresi havadan görüntülendi. Görüntülerde karla kaplı tabiat parkının eşsiz manzarası eşliğinde vatandaşların yürüdüğü görüldü. - İSTANBUL