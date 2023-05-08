11 Mayıs'ta ziyarete açılacak Kız Kulesi ilk defa dron ile havadan görüntülendi! - Son Dakika
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11 Mayıs'ta ziyarete açılacak Kız Kulesi ilk defa dron ile havadan görüntülendi!

08.05.2023 19:17

İstanbul'un ikonik simgelerinden olan Kız Kulesi, 2 yıl aranın ardından 11 Mayıs'ta ziyarete açılacak. Kız Kulesi'nin restore edilmiş son hali dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un ikonik yapılarından olan ve tarihi M.Ö. 410 yılına kadar uzanan Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Eylül 2021'de başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından 11 Mayıs'ta anıt müze olarak ziyarete açılacak. Sultan 2. Mahmut dönemindeki orijinal haline kavuşan Kız Kulesi, yeniden İstanbul'un gözbebeği haline gelecek. İki yıl önce başlatılan çalışmalar sırasında Kız Kulesi'nin zaman içerisinde geçirdiği onarımlarda kullanılan beton ve çimento içeriğindeki tuzlar ve diğer kimyasallar nedeniyle zarar gördüğü, taşıyıcı kolon ve kirişlerin bile birbirine bağlı olmadığı anlaşılmıştı. Yapılan incelemeler, oluşabilecek büyük bir depremde İstanbul'un göz bebeği olan Kız Kulesi'nin bütünüyle zarar göreceğini de gözler önüne sermişti.

11 Mayıs'ta ziyarete açılacak olan Kız Kulesi dron ile havadan görüntülendi

ÖZGÜN HALİNE KAVUŞTURULDU

Başlatılan restorasyon çalışmalarında günümüze ulaşmış kaynaklardaki en çok bilgi ve belgenin olduğu 18. yüzyıl sonu verileri kullanıldı. Bu bilgiler ışığında kule ve kale bölümündeki özgün olmayan çatı ilaveleri kaldırılarak, özgün durumuna getirildi. Süreç boyunca kimyasal analizler, georadar görüntüleme sistemleri, lazer tarayıcılar gibi teknolojilerle yapının statik sorunları tespit edildi ve güçlendirme yöntemleri belirlendi. Georadar çalışmaları sırasında içinde boşluk gözlemlenen özgün duvarların enjeksiyon yöntemiyle güçlendirilmesi yapıldı. Yapının tarihi beden duvarları, paslanmaz çelikten görünmez gergilerle güçlendirildi ve kale bölümünün özgün dendan duvarları ortaya çıkarıldı. Balkon döşeme karkası üzerinde ahşap taşıyıcılarla duvar ve kubbe aslına uygun olarak oluşturuldu, duvarların ahşap kaplamaları tamamlandı ve dekoratif öğelerinin imalatı yapıldı. Kubbe ise özgün malzemesi olan kurşunla kaplandı. Bakır alem ise konservasyon çalışmaları yapılarak altın varak ile kaplandı. Özgün aleme zarar vermeden yanına yıldırımdan korunma amaçlı paratoner yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu ziyaretçilerin avluda bulunan ahşap seğirdim terasında da dolaşarak merdivenlerden kuleye çıkabileceği ve İstanbul'u diledikleri gibi izleyebilecekleri alanlar oluşturuldu. Tüm bu çalışmalar sonucunda bugüne kadar İstanbulluların İstanbul'dan izlediği Kız Kulesi, artık kuleden İstanbul'un doyasıya izlendiği bir anıt müze olarak yoluna devam edecek.

11 Mayıs'ta ziyarete açılacak olan Kız Kulesi dron ile havadan görüntülendi

DEPREME KARŞI TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Öte yandan restorasyon çalışmaları sonucu muhtemel bir deprem veya zemin hareketinde yapının zarar görmemesi için ada etrafına çelik-beton bütünleşik kazıklar da yapıldı. Yapı çevresi betonarme destek kirişleri ve donatılı saha betonarme döşemesiyle ada etrafındaki ana kayaç ankre kazıklardan destek alınarak güçlendirildi. Kız Kulesi'nin sağlam bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması için ada, ortalama 25 metre derinlikte 201 kazık ile çepeçevre tahkim edildi. Özellikle hakim dalganın yüksek olduğu kuzey, batı ve güney-batı yönünde palyeli tahkimat ile dalga etkilerine karşı korunaklı hale getirildi. Kule çevresindeki platform da tamamen yenilendi.

Kız Kulesi'nin son hali dron ile havadan görüntülendi.

11 Mayıs'ta ziyarete açılacak olan Kız Kulesi dron ile havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
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Kız Kulesi, İstanbul, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 11 Mayıs'ta ziyarete açılacak Kız Kulesi ilk defa dron ile havadan görüntülendi! - Son Dakika


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