İstiklal Caddesi'nde renkli görüntüler: Sokak müzisyenleri çaldı, turistler eğlendi - Son Dakika

İstanbul'un turistik noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nde sokak müzisyenleri yerli ve yabancı turistlere konser verdi. Yerli ve yabancı turistler de müzik eşliğinde dans ederek engeldi.

İstanbul'un göz bebeği olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde birçok müzisyen gezmeye ve alışveriş yapmaya gelen yerli ve yabancı turistlere konser verdi. Farklı müzik aletleri çalan müzisyenler ortaya renkli görüntüler çıkardı. Bazı turistler de konser veren müzisyenlere dans ederek eşlik etti. İstiklal Caddesi'nde ortaya çıkan renkli görüntüler kameraya böyle yansıdı. - İSTANBUL