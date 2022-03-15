İstiklal marşını işaret dili ile okudular - Son Dakika
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İstiklal marşını işaret dili ile okudular

15.03.2022 18:40
İstiklal marşını işaret dili ile okudular

İstiklal Marşı'mızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü programı kapsamında, gençler Türk işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudular.

İstiklal Marşı'mızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü programı kapsamında, gençler Türk işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudular.

Gençlik Merkezinde 12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programını gerçekleştirildi. Türk İşaret Dili Eğitimi alan Gençler Gülten Erzurumluoğlu yönetiminde İstiklal Marşımızı İşaret Dili ile okuyarak büyük beğeni aldılar. Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş'da katıldı .

Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı "Bugün bizlere düşen görev; milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu en iyi biçimde tasvir eden büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u ve eserlerini iyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; eserleri ve hayatıyla bir fazilet abidesi olan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının yıldönümünde bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." dedi.^ - ÇORUM

İstiklal marşını işaret dili ile okudular
İstiklal marşını işaret dili ile okudular

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, İşaret Dili, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstiklal marşını işaret dili ile okudular - Son Dakika


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