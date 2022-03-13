İtfaiyeciler, minik öğrencilere yangın eğitimi verdi - Son Dakika
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İtfaiyeciler, minik öğrencilere yangın eğitimi verdi

13.03.2022 13:21
İtfaiyeciler, minik öğrencilere yangın eğitimi verdi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

Altınşehir Anaokulunu ziyaret eden Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, buradaki minik öğrencilere yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Okulda gerçekleştirilen programda öğrencilere itfaiyecilik ve yangın güvenliği konularında bilgilendirme yapan itfaiye personelleri, itfaiye ekipmanları ve malzemelerini tanıtarak öğrencilerin sorularını cevapladı.

Öğrencilerin oldukça verimli bir gün geçirdiğini söyleyen okul yönetimi ise Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

İtfaiyeciler, minik öğrencilere yangın eğitimi verdi

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Adıyaman, İtfaiye, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İtfaiyeciler, minik öğrencilere yangın eğitimi verdi - Son Dakika


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